تشيلسي يتوصل لاتفاق مع كايسيدو.. واللاعب يخضع للفحص الطبي اليوم

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي لاتفاق مع نظيره برايتون ألبيون من أجل التعاقد مع الإكوادوري موسيس كايسيدو، لاعب وسط ملعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واشتعلت المنافسة على ضم كايسيدو خلال الأيام الماضية، بعدما قدمت إدارة ليفربول عرضًا قيمته 110 مليون استرليني من أجل ضم اللاعب، ورغم موافقة إدارة النادي إلّا أن اللاعب تمسك بالانضمام لتشيلسي.

وذكرت شبكة "ذا أثلتيك"، أن إدارة النادي اللندني توصلت لاتفاق مع برايتون لضم كايسيدو لصفوفهم مقابل 115 مليون جنيه استرليني.

وشارك موسيس كايسيدو في 43 مباراة بقميص برايتون خلال الموسم الماضي، وسجل هدفًا وصنع آخر لزملائه.

وأشارت الشبكة إلى أن تشيلسي حجز الفحص الطبي الخاص باللاعب اليوم الإثنين ومن المقرر أن تكتمل الصفقة بين اللاعب والنادي اليوم أيضًا، وبعقد ممتد لـ8 سنوات بالإضافة إلى إمكانية إضافة موسم آخر في العقد، بالإضافة إلى نسبة من قيمة بيع اللاعب في المستقبل لأي نادٍ آخر.

وبدأ كايسيدو مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي إندبندنتي وانتقل لفريق الرديف في يناير 2019، ثم صعد للفريق الأول في العام التالي وقضى موسمًا مع الفريق قبل الانتقال لبرايتون وخرج منه بعد ستة أشهر معارًا لنادي بيرتشوت البلجيكي لمدة 6 أشهر أخرى وعاد للفريق في يناير 2022.