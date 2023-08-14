سفير فيتنام في مصر: العلاقات بين القاهرة وهانوي تاريخية وقوية

تحدث السفير وين وي زونغ، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية في مصر، عن العلاقات المصرية - الفيتنامية، معلقًا بأنها علاقات تاريخية وقوية كما أنها تشهد تقدم كبير خلال السنوات الماضية.

وقال خلال لقاء خاص على قناة صدي البلد، اليوم الإثنين، أن هناك إرادة سياسية بين فتينام ومصر وعلاقات كبيرة قائمة على أساس كبير وعميق بين البلدين وأيضا على المستوى الشعبي، مشيرًا أن التعاون التجاري بين البلدين كبيرا خاصة أن فيتنام عضوة في اتفاقية التجارة الحرة.

وأكد أن هناك زخم ثقافي بين الدولتين هام للغاية لتعزيز الدبلوماسية لجلب المعرفة من بلد إلى أخرى، منوهًا أن في مصر توجد فنانة رائعة تدعى طمي مهاب تعلمت فن العرائس في فيتنام وقامت بتقديم هذه العروض في مصر.