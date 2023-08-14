إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس

واصلت الأفلام المصرية المعروضة بدور العرض المصرية تحقيق إيرادات جيدة خلال موسم الصيف السينمائي الحالي حيث يتواجد حاليا 7 أفلام مصرية بين أفلام موسم عيد الأضحى وأفلام موسم الصيف.

و نجحت الأفلام المصرية السبعة مجتمعة إيرادات بقيمة 1.971.325 جنيها.

وخلال هذا التقرير نرصد إيرادات الأفلام أمس، حيث تصدر فيلم "مرعي البريمو" قائمة الإيرادات، محققًا إيرادات أمس بقيمة 556.631 جنيهًا، وهو من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ومصطفى أبو سريع ولطفي لبيب، وإخراج سعيد حامد.

وجاء فيلم "ع الزيرو" في المركز الثاني، حيث حقق إيرادات بلغت 494.329 جنيهًا، وهو من بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم، وإخراج ماندو العدل.

وجاء فيلم "بيت الروبي" في المركز الثالث، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، بإيرادات بقيمة 437.225 جنيهًا، ويشارك في البطولة نور وكريم محمود عبد العزيز وتارا عماد، وهو من إخراج بيتر ميمي.

وصعد فيلم "مستر إكس" بطولة الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد أنور وعدد من نجوم الكوميديا للمركز الرابع أمس الأحد محققا إيرادات بقيمة 173.695 جنيهًا.

وجاء فيلم "البطة الصفرا" من بطولة غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتا في المركز الخامس، محققًا إيرادات بلغت 139.865 جنيهًا.

واحتل فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن المركز السادس، وحقق أمس الأحد إيرادات بقيمة 107.902 جنيهًا.

. فيما جاء فيلم "تاج" بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وهالة فاخر وعدد كبير من النجوم في المركز السابع، وحقق أمس إيرادات بقيمة 60.680 جنيهًا،

وقبع فيلم «مطرح مطروح» بطولة محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وعدد من النجوم في المركز الأخير محققا إيرادات أمس الأحد 998 جنيه.