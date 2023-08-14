الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هند حازم: حصدت أعلى الأصوات بمقعد مجلس السباحة البارالمبية و"محبة الناس" السبب

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

أعربت النائبة هند حازم حبيب، عضوة مجلس النواب وبطلة الجمهورية في السباحة لذوي الإعاقة الحركية، عن سعادتها بعد فوزها بمقعد في مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة البارالمبية، مؤكدةً أنها حصدت فوزًا ساحقًا جعلها تبكي فرحًا.

وأضافت النائبة هند حازم حبيب، في تصريحات صحفية خاصة لصحيفة "الدستور"، أن سعادتها الحقيقية لم تكن فقط في الفوز، بل في نسبة الأصوات العالية التي حصلت عليها، حيث حصدت أصوات 23 ناديًا من أصل 27، لتكون صاحبة التصويت الأعلى في كل الاتحادات.

وأوضحت النائبة هند حازم، أن نسبة الأصوات العالية التي حصلت عليها جاءت دون قيامها بأي دعاية أو ترويج لترشيحها، قائلةً إن "محبة الناس" هي أغلى ما يمكن للإنسان أن يحصل عليه.

وكانت اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، قد أعلنت نتيجة انتخابات الاتحاد المصري للسباحة "تحت التأسيس"، حيث فازت النائبة الدكتور هند حازم حبيب، عضوة مجلس النواب، بمنصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة البارالمبية.

وجاء تشكيل مجلس اتحاد السباحة البارالمبية بفوز الدكتور حسام الدين مصطفى رئيسا، والصحفى محمد يحيى يوسف نائب الرئيس، وعصام زيدان أمين الصندوق
وجاءت العضوية لكل من:
النائبة هند حازم طه 
ناجى ابراهيم محمد
عادل محمد حافظ 
رانيا فريد شوقى

إدارة الاتحاد المصري الاتحاد المصرى للسباحة البارلمبية الأصوات العالية اللجنة البارالمبية انتخابات الاتحاد

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