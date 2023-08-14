الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خفاجى لـ"الشاهد": "قيادات الإخوان لما بتقع بتتأدب فى الكلام "

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى

أكد المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، والرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، أنه أعطى المساحة الكاملة لمتهمي قضية أحداث مكتب الإرشاد في الاستماع لهم.

واضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز: "كنت أتعامل معهم بالعقل حتى أنهي عملي، لأن المتهم إن استراح لقاضيه سيكون عنده المساحة الكافية للتحدث"، مرددا: "كنت بقول للمتهم لو عايز تقول حاجة هسمعك بكل اللي تقوله".

وتابع: "استمعت لمحمود عزت بعدما تم القبض عليه، وانطباعي عنه يتلخص في جملة واحدة "القيادات الكبيرة للإخوان عندما تسقط تصبح ملتزمة وتتسم بالأدب"، مرددا: "الناس دي لما بتيجي قدامك وتعرف أنه لا مفر بيبقوا مؤدبين أوي وملتزمين وميعملوش الحركات الصغيرة".

الشاهد برنامج الشاهد معتز خفاجي قضايا الارهاب محمود عزت

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