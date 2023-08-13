الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف نقضي على الدروس الخصوصية نهائيًا؟.. رفعت فياض يوضح

الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، سبل القضاء على الدروس الخصوصية، موضحًا أنه يجب إعادة الطالب والمدرسين إلى المدرسة مرة أخرى بعدما هجرها الطرفان من أجل الدروس الخصوصية.

وتابع خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لابد من إيجاد عنصر جذب للطالب في المدرسة من خلال الأنشطة، وفي حال عدم توفيرها يذهب الطلاب إلى الجانب المجتمعي من خلال مراكز الثقافة. 

المطالبة بزيادة راتب المدرسين

وطالب خلال اللقاء بمضاعفة راتب المدرس 3 أضعاف ما عليه الآن، بشرط أن يتواجد المدرس في العمل طوال اليوم الدراسي، مشيرًا إلى أن الطالب قديمًا كان يترك الشارع الذي يمر فيه المدرس ويتجه لشارع آخر، رهبة منه، ولكن الأمر تغير بعدما بات المدرس يمد يده للحصول على أموال من الطالب وولي الأمر يبتزه. 

رفعت فياض الدروس الخصوصية زيادة راتب المدرسين لمدرسة اليوم الدراسي

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