حقيقة الصور المتداولة لفساد مشروع الصوب الزراعية وتدميرها

كشف عبدالباسط العقيلي، استشاري خصوبة الأراضي وتغذية النبات بمركز بحوث الصحراء، حقيقة الصور المتداولة للصوب الزراعية وتظهر فيها أن الصوب "خربت" ويملأها الحشائش.

وقال العقيلي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن مشروع الصوب الزجاجية، هو أهم مشروع زراعي في ظل التغيرات المناخية، وحقق طفرات واستقرار في السوق، لذا عمل الإخوان على تشويه أهم مشروع زراعي في المنطقة، جعل مصر رقم 2 في العالم في الزراعة المحمية.

وأضاف أن من التقط الصور شخص مغرض وجاهل ومن نشرها جاهل، فالصور حقيقية، لكنها لا تدل على فساد أو تخريب المشروع، وإنما هي مرحلة طبيعية، نهاية عروة، لأن النبات له دورة حياة، الثمار تنضج والنبات يشيخ، وفي نهاية العروة، نترك الأرض فترة معينة لشهر أو شهرين، لترتاح، وخلال تلك الفترة تنمو الحشائش، لو تم إزالتها فورًا ستنمو مجددًا، لذا تترك حتى موعد تجهيز الأرض للزراعة.

وأردف: "أما البلاستيك المرفوع، فهو أمر طبيعي، نرفع البلاستيك لنحميه من الشمس، لأن البلاستيك يوضع في الشتاء فقط لأن وظيفته التدفئة، وفي الصيف يدفن البلاستيك في الأرض، ثم يوضع مرة أخرى في بداية الشتاء".