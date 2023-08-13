الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يدعم منتخب الناشئين رغم خسارة برونزية كأس العالم لليد بكرواتيا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

أثني وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي الأداء البطولي لمنتخبنا الناشئين في اليد، قائلًا: "كل الفخر والاعتزاز بأبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 19 سنة، للأداء البطولي والمتميز في كأس العالم بكرواتيا والجهد المبذول خلال مباريات البطولة".

 

واستكمل الوزير: "صنتعم مجدًا وتاريخًا كبيرًا، نتنظر منكم الكثير من الجهد خلال المرحلة المقبلة، وصولًا للمنتخب الأول واستكمال الإنجازات على المستوى العالمي".

 

وكان منتخبنا لكرة اليد تحت ١٩ سنة قد خسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب كرواتيا صاحب الأرض والجمهور في مباراة امتدت لأوقات إضافية.


وأكد الدكتور أشرف صبحي، على استمرار الدولة المصرية ممثلة في الوزارة في دعم الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات على المستوى الدولي، مشيرًا أن خسارة شبابنا الميدالية البرونزية لا تقلل أبدًا من قيمة الجهد المبذول.

 

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالروح القتالية العالية التي تمتع بها لاعبو منتخبنا ، والتي انعكست علي أداء سير كافة المباريات التي  خاضها خلال منافسات كأس العالم لليد تحت ١٩ عامًا، معبًرا عن شكره وتقديره وامتنانه لتفاني أبطال المنتخب في رفع علم مصر عاليًا على المستوى الدولي.

أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي منتخبنا الناشئين وزير الشباب والرياضة

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