جمال صلاح: "المتحدة" أبهرت الجميع بمهرجان العلمين.. ومفاجآت بـ"القاهرة للدراما"

أشاد جمال صلاح نائب رئيس إدارة شركة "pod"، بالدور الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دعمها الدائم للفن بصفة عامة والدراما بشكل خاص.

وقال خلال كلمته بمؤتمر صحفي لاحتفالية "60 سنة دراما"، بالعلمين الجديدة: "دكتور أشرف زكي لما وضع تصور معين لفكرة مهرجان القاهرة للدراما، وافقت الشركة المتحدة على الفور ولكنها وضعت شرطا أن يكون التنفيذ على أعلى مستوى ليليق بالشكل العام لمصر والفن المصري".

ووجه جمال صلاح، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على التنظيم الرائع لمهرجان العلمين الجديدة، قائلا: “أدهشتنا بالتنظيم الرائع لمهرجان العلمين الجديدة، وسيكون هناك تنظيما أكثر من رائع لحفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما يوم 24 أغسطس وسيكون ملئ بالمفاجآت التي تليق بالدراما المصرية والشركة المتحدة وبمهرجان العلمين”.