الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

قداسة البابا تواضروس يستقبل الأنبا يسطس بالمقر البابوي

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر ومعه اثنين من رهبان الدير وبعض المهندسين حيث دار الحديث حول مشروعات الدير الخدمية صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا.

كما استعرض مشروع المدرسة الدولية التي بدأ الدير في إقامتها في مدينة بدر.

وأثنى قداسته على هذه المشروعات التي تخدم المجتمع المصري كله في عدة مجالات، وقدم الشكر لهم على هذه الإنجازات الطيبة.

 

 

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مشروعات الدير الخدمية صحي ا مشروع المدرسة الدولية المجتمع المصري

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