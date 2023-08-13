مستشار الرئيس يكشف أسباب انتشار حالات البرد وعلاقتها بمتحور كورونا الجديد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن فيروس كورونا المستجد الذي سبب الوباء، هو أحد الفيروسات التنفسية الحادة، والتي منها الأنفلونزا، وهي أنواع كثيرة من الفيروسات.

وبالنسبة لمتحور كورونا الجديد، قال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن أي فيروس تنفسي، يتحور، والفيروس المسبب للأنفلونزا الموسمية يتحور، ويتم يتغير مركبات التطعيم له كل سنة أو سنتين، حسب المتحورات التي ظهرت، لذا وجود متحور جديد من كورونا أمر طبيعي.

ولفت إلى أن الأمر يختلف وفقًا لشدة المتحور، مدى انتشاره، انعكاسه على المرضى، ومدى مضاعفاته، وحجم الوفيات، وحتى الآن منظمة الصحة العالمية، تعطي المتحور الاهتمام، ولا يوجد أي قلق، إنما القلق يبدأ في الشتاء.

وأردف: "لا شئ يدعو للقلق، أما انتشار أدوار البرد فهو طبيعي بسبب الحر والدخول والخروج من التكييف، فالتغيير المفاجئ في درجات الحرارة يؤدي للإصابة بالفيروسات، ويجب الحذر والاحتياط للحد من انتشار أي مرض معدي أو فيروسي".

ونصح أي شخص لديه أعراض زكام أو رشح يأخذ راحة في البيت يومين أو ثلاثة، ولا يعطس في وجه الناس.