الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تسهم “المنصة الرقمية الحكومية” في تعزيز تأسيس الشركات إلكترونيًا؟

الشركات إلكترونيًا
الشركات إلكترونيًا

أوضح الخبير الاقتصادي، يسري الشرقاوي، كيف تسهم المنصة الرقمية الحكومية في تعزيز تأسيس الشركات إلكترونيًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن المنصة الرقمية هي خطوة تؤكد جدية الحكومة المصرية فيما يتعلق بالاستثمار، وأنها تتخذ خطوات مهمة في إطار المنافسة على المستوى الدولي، مؤكدًا أن الحكومة عليها أن تلعب دور في مزيد من الترويج لهذه المنصة، والإعلام أيضًا عليه أن يساعد الحكومة في ذلك.

وأضاف أن مصر تخطو خطوات مهمة في إطار التحول التكنولوجي، والذي أصبح بمثابة تحدي، خاصة في ضوء أن مجتمع الأعمال له مستهدفات وأهداف يعمل عليها، وبالتالي كل ما يتم إعداده في الإطار التنظيمي أن يحافظ على وقت المستثمرين، ومن هنا تأتي أهمية المنصة الرقمية لتأسيس الشركات، متابعاً: "الوقت بالنسبة للمستثمر بيساوي أموال".

وأشار إلى أنه إذ أن مجتمع الأعمال عليه متابعة هامة في كل الخطوات التي تحدث، وبالتالي يجب أن يكون كل من يدخل على المنصة أن يجد سهولة في تأسيس الشركات، وتخفيف العديد من الأعباء من إهدار الوقت والمال من أجل تأسيس الشركة. 

وأكد أنه ويجب استغلال وسائل الإعلام من أجل الترويج لهذه المنصة الرقمية، للوصول لمجتمع الأعمال، والمستثمرين للتعريف بأهمية المنصة الرقمية، والعمل على الترويج لها، من أجل جذب الاستثمارات، والعمل على رؤية المستثمرين لهذه المنصة الرقمية. 

المنصة الرقمية الحكومية يسري الشرقاوي اكسترا نيوز مجتمع الاعمال

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