الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صفاء النجار: نحتاج لتكاتف القوى الوطنية لدعم الثقافة المصرية

صفاء النجار
صفاء النجار

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة الروائية، إن الملتقى الثاني للقصة القصيرة سيكون مستمرًا لدعم فن القصة القصيرة في هذه اللحظة المفصلية في تاريخ مصر.

وأضافت النجار خلال كلمتها في الملتقى الثاني للقصة القصيرة دورة الكاتب الكبير يحيى حقي في بيت السناري: "اللحظة التي نعيشها تحتاج إلى تكاتف جميع القوى الوطنية من أجل إرساء ودعم الثقافة المصرية التي قد تتعرض  لبعض التشويه من قبل قوى موجودة داخليًا أو خارجيًا.

وأكدت ضرورة المحافظة على الهوية المصرية، متابعة: "رأس مال مصر هو المصريين، نحن لا نمتلك بترولا أو ثروات طبيعية لكن مصر بناسها اللي حافظين ذاكرتها وملامحها ويحافظون عليها دائمًا ويطوروها".

وأشارت إلى أنه من خلال ملتقى القصة القصيرة نؤكد فكرة تكاتف المجتمع المدني، موضحة أن الثقافة ليست حكرًا على الثقافة المؤسساتية، مضيفة أن الثقافة يمكن أن يقوم بها مجموعة من الأفراد.

وتابعت: "ندعم أي فكرة خاصة بالتعاون الثقافي بين المؤسسات المختلفة" مؤكدة أن تنظيم الملتقى الثاني للقصة القصيرة يعد إنجازًا لكن الاستمرارية هى العامل الأساسي.

صفاء النجار الدكتورة صفاء النجار الملتقى الثاني للقصة القصيرة ملتقى القصة القصيرة

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