الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اندلاع حريق بمخزن أدوات منزلية فى رأس غارب بالبحر الأحمر

حريق بمخزن أدوات
حريق بمخزن أدوات منزلية

اندلع حريق هائل، قبل قليل، داخل أحد المخازن الموجودة بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحريق.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حريق بمخزن أدوات منزلية، وذلك بمدينة رأس غارب.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات من الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تمت السيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة.

ويقوم رجال الحماية المدنية حاليًا بعمل التبريد لموقع الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ إخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وحصر الخسائر إن وجدت.

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