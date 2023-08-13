إزالة 26 حالة تعدٍ ومخالفات بناء خلال حملات مكثفة بالمنيا

كثَّفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والتي أكد خلالها مواصلة الجهود المبذولة للتصدي بكل قوة لكل أشكال التعدي بالمهد وإزالة فورية وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة مع بذل المزيد من الجهد لتنفيذ كل الحالات المستهدفة سواء كانت التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تمكنت من إزالة ٣ حالات تعدٍ بالزراعة والبناء بدون ترخيص بقرى: البرجاية، وبنى محمد سلطان علي مساحة ٣١ سهمًا، وذلك خلال حملة تحت إشراف عماد محمود، وإكرام محمد، نواب رئيس المركز والمدينة، وبحضور أشرف فرغلي، ومحمد علي وجهة الولاية والتنظيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، أن حملة الإزالات التي نفذتها الوحدة المحلية بالمركز للقضاء على البناء العشوائي والتعدي على الرقعة الزراعية، ومن خلال الرصد الميداني، تمكن حي غرب المدينة، من رصد والتصدي لثلاث حالات مخالفة تعدٍ بالبناء عن طريق شدات خشبية تمهيدًا لصب أعمدة وحفر أساسات، وتم وقف التعدي والتحفظ على بعض مهمات البناء وفك الشدات الخشبية بالكامل وحتى سطح الأرض وذلك في تواجد مسؤول حي غرب المدينة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن حي شمال المدينة، تمكن من التصدي لـ 6 حالات مخالفة تعدي بالبناء عن طريق شدات خشبية تمهيدا لصب أعمدة وأعمدة خرسانية وحفر أساسات وتم وقف التعدى والتحفظ على بعض مهمات البناء والمعدة المستخدمة "الخلاطة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على رؤساء القرى والأحياء بالمتابعة المستمرة والمرور والرصد الميداني لحالات البناء المخالف بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد والتأكيد على عدم تكرار المخالفة.

وأوضح هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي واصلت تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء العشوائي على الري، حيث نفذَّت بإشراف نوَّاب رئيس المركز، إزالة ٤ حالات تعدٍ بالبناء، من بينها حالتين بحي غرب المدينة واحدة على الأرض الزراعية بمساحه ١٨ سهمًا، والثانية داخل الحي بمساحة ٦٠ مترًا.

حيث تم إزالة الحالتين بمعدات الوحدة المحلية بحضور رئيس الحى ومسؤولي التنظيم ومسؤولي الجمعية الزراعية ومدير الإزالات، كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية بردنوها من إزالة حالتيِّ تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية بقرية سيلة الشرقية بمساحة ١٢ سهمًا، والأخرى بقرية بردنوها بمساحة ١٢ سهمًا، بحضور رئيس القرية ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعية الزراعية ومسئولي الإزالات.

وأكد عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، تواصل الجهود المبذولة في إزالة التعديات، ونفذَّت الوحدة المحلية ببني مزار ١٠ حالات إزالة تعديات البناء المخالف وعلى الأراضي الزراعية حيث قام علي الكيال، نائب رئيس المركز، وفرج فتحي، رئيس الوحدة المحلية بالحسنية، وإبراهيم محمد، رئيس حي غرب، وأيمن يوسف، رئيس حي شرق، وإدارة الإشغالات والإزالات بالمركز، بإيقاف حالة بناء مخالف بطريق أبو حرب، وتم التحفظ على الخلاطة بديوان عام الوحدة المحلية ببني مزار، وكذلك ردم حالة حفر قواعد في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٧٠ مترًا بشارع مدرسة الارقم المتفرع من شارع الحرية.

كما تمكن يسري محمد عبدالمجيد، نائب رئيس المركز، وإبراهيم محمد إبراهيم، رئيس حي غرب، وأحمد بهلول، مدير إدارة الإزالات والإشغالات بالمركز، من تنفيذ إزالة ٧ حالات تعدٍ على أرضٍ زراعية ٣ حالات بطريق ابوحرب أرض إصلاح زراعي على مساحة قيراطين و ١٨ سهمًا، و٤ حالات بحوض أمين والعمدة والخزام على مساحة ٤ قراريط و١٠ أسهم.

وقام مايكل حكيم، رئيس حى جنوب وبالتنسيق مع إدارة الإزالات والإشغالات بتشميع منزل عبارة عن 3 أدوار بشارع الخزاعى لوجود أعمال هدم للمنزل بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا