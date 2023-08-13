الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: مشروعات التطوير تعكس ملامح الجمهورية الجديدة

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة لا تألو جهدًا في تطوير المراكز والمدن تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كل مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.. جاء ذلك خلال تفقده، صباح اليوم، المشروعات التي تقوم المحافظة بتنفيذها في مركزي كفرالزيات والمحلة.

بدأ محافظ الغربية جولته في مدينة كفرالزيات بمتابعة تنفيذ محور النعناعية، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفرالزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتابع رحمي جولته بتفقد أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، حيث يتم عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، بما في ذلك تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه، إلى جانب تطوير شارع طلعت حرب من خلال تجديد الأرصفة وعمل إنترلوك والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

وتابع المحافظ جولته بتفقد إنشاء كورنيش المحلة، حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش، التي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبوعلي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، المكون من دور أرضي وخمسة أدوار، على مساحة ٢٨٤٢ مترًا، داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

رحمي مشروعات التطوير المحافظة تعكس ملامح الجمهورية

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