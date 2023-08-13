يحتفل الأقباط الكاثوليك بها.. من هي القديسة راديغوند ملكة فرنسا؟

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم بذكرى القديسة راديغوند ملكة فرنسا، وعلى خلفية الاحتفالات قال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، في نشرة تعريفية له، إن راديغوند ولدت سنة 519م في إحدى مدن ألمانيا وتعرف اليوم ببلاد طورنجة. وكان أبوها اسمه برثاريوس أحد موالي فرنسا متملكاً على البلاد المذكورة.

وفى سنة 529م حدث أنه غلب في حرب شبت بينه وبين ملكى فرنسا واسم أحدهما الملك ثياري الأول والآخر كلوتاريوس الأول. فوقعت إذ ذاك هذه الأبنة غنيمة للناهبين المظفرين وسبيت إلى فرنسا مع أخ لها كانت توده موده شديدة.. فهام في حبها كلا الملكين ثياري وكلوتاريوس، ورام كل منهما أن يتخذها خطيبة له. وأخيراً اختصها له كلوتاريوس.

وكان هذا الملك فظاً قاسيا.. فأرسلها إلى إحدى مدنه وأمر أن تهذ تهذيباً محكماً.. وبذل جل همته بتثقيفها في إتقان الآداب والبيان قاصداً بذلك أن تكون امرأته يوما. فانعكفت على الدرس والمطالعة ورغبت جداً في التقوى ولم يمل قط قلبها ولا انعطف إلى الملذات الدنيوية ولا تأقت نفسها إلى الاشتراك في العرش الملوكي مع الظافر الباغي. بل بقيت وتبين لرفيقاتها الدارسات ما قد استولى على قلبها من مزيد الحب للاستشهاد.

ولم تكف من أن تتذكر المقتلة العظيمة وما شاهدته من خراب مملكة أبيها بعد أن مر على ذلك ثلاثون سنة ما قد أرعب صبوتها وأقلقها على الدوام وجعلها تذرف الدموع الغزيرة وتندب حظها ثم رحلت إلى مدينة بواتييه.. وشيدت ديرا فىها لتنفرد فيه عن العالم وانفردت فيها لتعيش في عزلة فانعكفت على التقشف والحياة النسكية ملازمة خدمة الفقراء والمرضى بمختلف العلل.

واهتمت أيضا بإنشاء دير للرهبان محاذياً لديرها، لكى يقوم هؤلاء بتدبير ديرها ويوزعوا على الراهبات الأسرار المقدسة. ولم تبرح رادغنده تجهد نفسها في المطبخ وتوقد الأثافي والتنور وتستقى الماء وتحمل أحمال الخشب وتغسل الأواني وتكنس الأرض وتنظف أحذية الراهبات وكانت تنفرد في قلايتها مدة أيام الصوم الكبير وتحبس ذاتها فيها وتقتات من بقول وعروق نباتات مطبوخة. مع قراءة الكتب المقدسة وسير القديسين.

وعندما عقد المجمع الثاني في تورس طلبت راديغوند من الأساقفة الملتئمين هناك أن يثبتوا قانوناً لديرها في شأن الخلوة المؤبدة حسب قانون القديس قيساريوس. وسعت بجلب جزء من عود الصليب المقدس ووضعته في الدير بكل توقير ولقبت ديرها باسم الصليب المقدس.

ورقدت القديسة راديغوند في الرب بعد حياة مملؤة بالقداسة والمحبة في 13 أغسطس سنة 587م. فكان وجهها في التابوت يزاد بهاء وجمالا وهي محتاطة بمائتي راهبة وهم يرتلن أناشيد الوداع.