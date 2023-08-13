الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

250 محلًا مشاركًا في الأوكازيون الصيفي بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عن استخراج تصاريح المشاركة في الأوكازيون الصيفي مستمرة، حيث بلغت المشاركة حتى الآن 250 محلًا متنوع النشاط.

وأوضح المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي بإسم المديرية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم، مدير المديرية تعمل جاهدة لنجاح الأوكازيون الصيفي من خلال تيسير استخراج تصاريح المشاركة والتي تصدر عن طريق إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبدالحميد، مدير التجارة الداخلية.

وشدد على إحكام الرقابة ومتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة قبل الخصم وبعد الخصم، حيث تم حتى الآن تحرير 5 محاضر لمحلات لم تتقدم باستخراج تصاريح  لها بالمشاركة.

يشارك في الأوكازيون محلات الملابس والأحذية والشنط والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها من الأنشطة التجارية، كما سيسهم هذا الأوكازيون في الرواج التجاري بالإسكندرية خاصة مع توافد أعداد كبيرة من المصطافين على المحافظة هذا العام، مما سيكون له أثر كبير في التجارة الداخلية والذي يفيد المواطنين والتجَّار ويساعد في نمو الاقتصاد الوطني.

مديرية التموين والتجارة الداخلية 250 محل الأوكازيون الصيفي إحكام الرقابة محلات متنوعة

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