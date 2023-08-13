الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موفدة "إكسترا نيوز": العلمين الجديدة صورة فنية مرسومة بإبداع

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قالت يارا مجدي موفدة قناة "إكسترا نيوز" من العلمين الجديدة، إن المدينة تتميز بالسحر والجمال والتنظيم والخدمات الترفيهية المتوفرة، والمناظر الطبيعية من شواطئ وبحيرات، معلقة: "صورة فنية مرسومة بإبداع". 

وأضافت موفدة "إكسترا نيوز"، فعاليات مهرجان العلمين تتواصل وسط أجواء رائعة أفضل كثيرًا من الأيام الماضية، لافتة إلى أن المهرجان يتميز بتوليفة رياضية وفنية، لافتة إلى أنه خلال هذا الأسبوع توافد عدد من الزائرين بسبب تنظيم فعاليات جديدة مميزة بشكل يومي. 

وأضافت موفدة الفضائية أن المهرجان يتضمن فعاليات لكل الفئات العمرية والأسر الموجودة، وهناك عدد من الفرق الموجودة التي تقدم عروضًا مختلفة ومجانية مثل مسرح الشارع.

أجواء رائعة السحر والجمال المناظر الطبيعية رياضية وفنية فعاليات مهرجان العلمين فعاليات مهرجان موفدة قناة إكسترا نيوز

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