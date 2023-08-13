ما بين الاعتزال والوفاة.. الزعيم عادل إمام يتصدر ترند "جوجل"

تصدر الزعيم عادل إمام مؤشرات البحث على موقع “جوجل” عقب تداول إشاعات حول اعتزاله الفن.

ولم تكن شائعة اعتزال الزعيم عادل إمام الفن الأولى، ولكن تدوالت الكثير من الشائعات حول وفاته وغيابه عن الشاشة التليفزيونية 3 سنوات متتالية، وعدم تواجده الساحة في الدراما الرمضانية.

أنباء الزعيم عادل إمام الأبرز على ترند "جوجل"

وكشف المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم، عن حقيقة اعتزال النجم عادل إمام الساحة الفنية بعد غياب دام 3 سنوات عن السينما المصرية.

وأكد عصام إمام أن النجم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، وأنه من المقرر أن يعود مرة أخرى لجمهوره الحبيب قريبًا، لينفي الشائعات التي تم تداولها على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا منذ قليل.

وأضاف عصام إمام: "الزعيم بخير الحمد لله، وبعد ذلك، الناس اللي بتقول إنه مريض أو في المستشفى كل دي شائعات خاطئة.. واللي بيقول إنه اعتزل الفن بسبب غيابه عن الساحة الفنية هو معتزلش الفن، وإن شاء الله يرجع لجمهوره قريبًا".

يذكر أن العديد من الإشاعات تداول عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا عن اعتزال الزعيم عادل إمام وتعرضه لأزمة صحية تمنعه من الظهور إعلاميًا أو المشاركة في أعمال فنية قادمة، ولكن سرعان ما يتم نفي هذه الشائعات من قبل أسرة الزعيم.

وكان آخر ظهور إعلامي للزعيم عادل إمام عقب مشاركته في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية MBC مصر، احتفالًا بعيد ميلاد الزعيم. وسأله مقدم البرنامج: "هل تعرف قدرك لدينا؟"، ليرد عادل إمام: "قول إنت"، وتابع عامر: "إن كل من يتكلم بالعربية عندما يذكر اسم عادل إمام يضحك قبل حتى أن يشاهد ما يقدمه".