الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 4 متهمين فى واقعة مصرع مواطن أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بأبوحماد بحبس 4 متهمين فى واقعة مصرع مواطن إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بإحدى قرى مركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انهيار حفرة على شخص داخل أحد المنازل بمركز أبوحماد.

وتبين من التحريات الأولية وقوع الحادث أثناء التنقيب عن الآثار، وتم استخراج الجثة، وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد القبض على صاحب المنزل و3 آخرين لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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