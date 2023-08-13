إصابة 5 مواطنين فى حادث تصادم 3 سيارات بالشرقية

أصيب 5 مواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات في طريق الزقازيق- ههيا بين قريتي العدوة والمسلمية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الأحرار التعليمي والتيسيير بمدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي وسوزوكي ونقل في طريق الزقازيق- ههيا بين قريتي العدوة بمركز ههيا والمسلمية بمركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الأحرار التعليمي والتيسيير بمدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.