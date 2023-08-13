رومانو: الهلال يقترب من حسم صفقة نيمار

اقترب نادي الهلال السعودي، من حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الصحفي الموثوق "فابريزو رومانو" عبر حسابه بـ"تويتر"، إن نيمار يجري مفاوضات متقدمة مع الهلال بعد أن أرسل النادي السعودي عرضًا رسميًا إلى البرازيلي.

وأضاف رومانو، أن المفاوضات جارية الآن بين الطرفين ونيمار يدرس بقوة قبول عرض الهلال، كما يدرس فسخ التعاقد مع باريس قريبًا.

EXCLUSIVE: Al Hilal have presented an important proposal to Neymar Jr in the recent hours. Sources describe that as “huge bid” 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal



Negotiations are underway to reach full agreement — Neymar, tempted by this possibility.



Work in progress to part ways with PSG soon. pic.twitter.com/nPEbhiRX9n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023

وكان نيمار قد خرج من قائمة باريس لمباراة لوريان أمس في افتتاح مشواره بالدفاع عن لقب الدوري الفرنسي والذي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.