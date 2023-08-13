الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: الهلال يقترب من حسم صفقة نيمار

نيمار
نيمار

اقترب نادي الهلال السعودي، من حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الصحفي الموثوق "فابريزو رومانو" عبر حسابه بـ"تويتر"، إن نيمار يجري مفاوضات متقدمة مع الهلال بعد أن أرسل النادي السعودي عرضًا رسميًا إلى البرازيلي.

وأضاف رومانو، أن المفاوضات جارية الآن بين الطرفين ونيمار يدرس بقوة قبول عرض الهلال، كما يدرس فسخ التعاقد مع باريس قريبًا.

وكان نيمار قد خرج من قائمة باريس لمباراة لوريان أمس في افتتاح مشواره بالدفاع عن لقب الدوري الفرنسي والذي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الهلال السعودي الهلال نيمار دا سيلفا نيمار باريس سان جيرمان

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