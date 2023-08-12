حسام هيبة: الكهرباء والطرق والكباري مفيدة في تطور حركة الاستثمار بمصر

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الكهرباء والطرق والكباري مفيدة في تطور حركة الاستثمار في مصر.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية، ستشجع المستثمرين على تنفيذ مشروعات صناعات تحويلية، وهذا يخلق وظائف، وتستفيد مصر أيضًا من الخبرات التي ستنقل لها من هذه الصناعات.

وعن تخوف المواطنين من بيع الأسهم الحكومية في الشركات، قال: "المستثمر ممكن يشتري عمارة، أو شركة من القطاع الخاص ولا يحدث أحد، فلماذا عندما يشتري المستثمر أسهر من الدولة نشعر بالخوف؟".

ولفت إلى أن الدولة متملك شركات في الصناعات الهندسية فلو باعتها لمستثمر أجنبي ما الذي ستخسره الدولة؟، منوها أن الأموال التي ستجنيها الدولة من بيع بعض الشركات تستيطيع من خلالها تطوير الخدمة الحكومية ومساعدة المستثمر وتوفير الفرص له، وفي النهاية ستستفيد الدولة توفير فرص عمل وجني ضرائب.

وتابع: "على مدار السنين اللي فاتت حصل بيع لأسهم شركات حكومية ومفيش حد تحكم في الاقتصاد الوطني، والخوف مش في محله".