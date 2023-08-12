السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام هيبة: يجب أن تتغير ثقافة المواطن "المستثمر مش حرامي وجاي يوفر فرص عمل"

حسام هيبة
حسام هيبة

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تشجيع الدولة للاستثمار يستهدف تحسين مستوى معيشة وخلق فرص عمل للمواطنين، والاستثمار عبارة عن مشاريع بنية تحتية وإنتاجية و خدمية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الدولة المصرية كان يجب أن تضع خطة استثمارية واضحة، وللأسف خلال الـ 50 سنة الماضية لم تكن هناك خطة واضحة، وأهداف مصر من الاستثمار كانت تتأرجح وغير واضحة وثابتة.

ولفت حسام هيبة، إلى أن رؤية مصر 2030 وضعت كل الأهداف من الاستثمار في إطار واضخ، وبدأت مصر تمتلك منهجية واضحة في الاستثمار، منوها أن ثقافة المواطن يجب أن تتغير وأن يعرف المواطن أن المستثمر ليس بحرامي أو تاجر مخدرات أو آثار، وأن المشاريع التي سيبنيها المستثمر ستوفر فرص عمل وستحسن من دخله.

وأشار إلى أن مصر تركز في الفترة الحالية على الاستفادة من مواردها، وتوفير فرص استثمارية ناجحة مثل الاستثمار في الطاقة الخضراء على سبيل المثال، منوها أن القطاع الصناعي في مصر أيضًا لدينا العديد من المميزات فيه ولدينا خبرات واسعة، كما لدينا العديد من الصناعات في مصر ولدينا القدرة على تطويرها.

وتابع: "قطاع أيضًا زي الزراعة مصر معروفة أنها أرض زراعية، والسنوات الأخيرة حصل جور على تلك الأرض، ولكن الدولة انطلقت لتعمير الصحراء".

وأكد، أن مصر نجحت من خلال مشروعات السكك الحديدية والطرق وشبكات الكهرباء في توفير بيئة جاذبة للمستثمرين، لأن "عشان أعمل استثمار لازم يكون عندي كهرباء وطرق أنقل فيها بضاعتي،  لأن عشان أوصل للميناء للتصدير لازم يكون في طريق البضاعة تمر بشكل سلس فيه، موانئ تمتلكها الدولة تستوعب حجم التصدير".

حسام هيبة الهيئة العامة للاستثمار تشجيع الدولة للاستثمار اخر النهار محمد الباز

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