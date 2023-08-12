السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعقد حتى 2032.. تشيلسي يقترب من إنهاء صفقة كايسيدو

موسيس كايسيدو
موسيس كايسيدو

يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي العمل على إنهاء صفقة التعاقد مع الإكوادوري موسيس كايسيدو، لاعب وسط ملعب فريق برايتون ألبيون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبدأ تشيلسي المفاوضات مع إدارة برايتون من أجل ضم كايسيدو منذ بداية فترة الانتقالات، ودخل ليفربول على خط المفاوضات أول أمس وعرض 110 مليون جنيه استرليني لضمه، واتفق مع إدارة النادي ولكن اللاعب رفض الانتقال للريدز وتمسك برغبته في اللعب لتشيلسي.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن تشيلسي توصل لاتفاق مع كايسيدو على انضمامه لصفوف الفريق بعقد ممتد حتى 2031، مع وجود شرط في العقد لتمديد العقد حتى يونيو 2032.

وشارك موسيس كايسيدو في 43 مباراة بقميص برايتون خلال الموسم الماضي، وسجل هدفًا وصنع آخر لزملائه.

وأكد رومانو أن تشيلسي اتفق مع كايسيدو على شروطه الشخصية منذ نهاية شهر مايو الماضي، ويتبقى إنهاء بعض التفاصيل مع برايتون لإتمام الصفقة.

وبدأ كايسيدو مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي إندبندنتي وانتقل لفريق الرديف في يناير 2019، ثم صعد للفريق الأول في العام التالي وقضى موسمًا مع الفريق قبل الانتقال لبرايتون وخرج منه بعد ستة أشهر معارًا لنادي بيرتشوت البلجيكي لمدة 6 أشهر أخرى وعاد للفريق في يناير 2022. 

كايسيدو موسيس كايسيدو تشيلسى برايتون ألبيون الانتقالات الصيفية

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