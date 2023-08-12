الفجالة تستعد للعام الدراسى بأسعار مخفضة وخصومات 10%؜ على الكتب الخارجية

قبل أسابيع قليلة من بدء العام الدراسي الجديد، تحولت منطقة الفجالة بوسط القاهرة، إلى قِبلة أولياء الأمور خلال السنوات الماضية، لشراء المستلزمات الدراسية الخاصة بأبنائهم بأسعار مخفضة، لذلك قام "الدستور" بجولة ميدانية داخل هذا الشارع التاريخي لرصد آخر الاستعدادات، وحجم الإقبال على المكتبات وخاصة الكتب الخارجية.

كانت البداية داخل مكتبة تقع في منتصف الشارع متخصصة في بيع الشنط الدراسية، وبالحديث مع صاحبها ويدعي على شهدي، قال "كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، واستعداداتنا تختلف عن الأعوام السابقة، مع اختلاف بطبيعة الحال في أسعار بعض الكتب والخامات المستوردة، وبالنسبة للشنط التي نتخصص في بيعها فتبدأ الأسعار من 100 جنيه للشنطة القماش، ويزداد السعر حسب الخامة والبطانة من الداخل، وهناك بعض الشنط سعرها يصل لـ1000 جنيه، وهي الشنط التي تحتوي على رسومات ثري دي وعجلات جر، وبدأنا في فرش الرضاعة مطلع الشهر الحالي، ولكن ما زال الإقبال متوسطًا بسبب تواجد عدد كبير من الأسر في رحلات المصيف، وأتوقع تزايد الإقبال مع بداية شهر سبتمبر".

بالانتقال إلى مكان آخر وهي مكتبة شهيرة في بيع الأحبار والأقلام والكتب الخارجية، تحدثنا مع مديرها ويدعى سامح سليم، قال: "هناك مخاوف هذا العام عند بعض أولياء الأمور من ارتفاع أسعار الكتب، وقد يكون معهم الحق بعض الشيء، ويرجع سبب الارتفاع هذا العام بسبب ارتفاع سعر الأوراق في السوق العالمية، مما ينعكس على عملية استيراده بالسوق المصرية، وأود أن أطمئن الأسر أننا هنا في الشارع قد تغلبنا على هذه الأزمة بعمل تخفيضات حقيقية على أسعار الكتب الخارجية، تبدأ من 10%؜ و15%؜، خاصة أن الجميع يعتبر الفجالة طوق نجاة للهروب من ارتفاع الأسعار الرهيب ببعض المناطق، ويتراوح سعر الكتب الخارجية للصفوف الإعدادية بين 130 إلى 160 جنيهًا، ونقوم بمراعاة ظروف المواطنين بصورة كبيرة في أسعارنا".

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