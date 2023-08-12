أسباب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون الجديد "إيريس"

قال الدكتور فؤاد عودة، خبير الصحة العالمية، إن متحور كورونا الجديد المسمى "إيريس" ظهر رسميًا في أكثر من 50 دولة بالعالم، وهو من سلالات المتحور أوميكرون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أوميكرون ومتحورات أوميكرون، وصل عددها لـ600 متحور من بداية ظهور أوميكرون، وهو بداية نهاية جائحة كورونا، لأن أعراضه خفيفة لا تسبب نسبًا عالية في الذهاب للمستشفيات وغرف العناية المركزة.

نسب انتشار متحور إيريس

ولفت إلى أن 18% من المصابين بفيروس كورونا الآن، مصابون بالمتحور إيريس، وهو منتشر بنسبة 20% في آسيا، 10% في أوروبا، 7% في أمريكا الجنوبية، ولا يسبب أعراضًا شديدة.

أسباب الانتشار السريع لمتحور إيريس

وأوضح أن خطورة متحور إيريس، تتمثل في كونه لديه قدرة للدخول إلى الخلايا أقوى من آخر متحورات أوميكرون، لذا في فترة قليلة أصبح إيريس يمثل 18% من جملة الإصابات بمتحورات أوميكرون، لكن أعراضه خفيفة، وننصح بتعاطي اللقاحات.

وأشار إلى أن المناعة ضد متحورات أوميكرون انخفضت بشكل كبير بسبب تراجع التطعيمات، وكثرة التجمعات الكبيرة بسبب الصيف.