برايتون يسحق لوتون تاون برباعية.. وكريستال بالاس يهزم شيفيلد بالدوري الإنجليزي

سحق برايتون ألبيون ضيفه لوتون تاون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأنهى برايتون الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

وافتتح سولي مارش التسجيل لبرايتون في الدقيقة 36 بعدما حول عرضية زميله ميتوما برأسه على يمين الحارس.

وأضاف جواو بيدرو الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 71 من ركلة جزاء تحصل عليها بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء.

واستمر الضغط الهجومي من فريق برايتون ألبيون لتسجيل الهدف الثالث، فيما حاول لاعبو لوتون تاون الوصول للمرمى وتسجيل هدف تقليص الفارق.

وتحصل لوتون تاون على ركلة جزاء سجلها كارلتون موريس في الدقيقة 79.

وأضاف سيمون أدينجارا، الهدف الثالث لبرايتون في الدقيقة 85 ثم سجل إيفان فيرجسون الهدف الرابع لبرايتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعدما انطلق إستوبنيان من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية حولها فيرجسون بقدمه في الشباك.

وفي نفس الجولة، تعادل بورنموث مع وست هام يونايتد بهدف لكل منهما، فيما فاز كريستال بالاس على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد، وانتصر فولهام على إيفرتون بنفس النتيجة.