إسماعيل فرغلي: كوميديا "الليلة كبيرة" مختلفة.. ودوري مفاجأة للجميع

انتهى الفنان إسماعيل فرغلى من تصوير مشاهده بمسلسل "الليلة كبيرة" الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

وأعرب فرغلي في تصريحات صحفيه له عن سعادته البالغة بالمشاركة في العمل الذي قال عنه إنه غني بالمواقف الكوميدية المختلفة التي يفتقدها الجمهور المصري والعربي منذ فترة.

ورفض الفنان إسماعيل فرغلى الإفصاح عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها واكتفى بوصفها أنها ستكون مفاجأة لجمهوره ومحبيه، وتمنى أن يحقق العمل نجاحا كبيرا خاصة وأن هناك جهد مبذول من كافة صناع العمل على مستوى التأليف والإخراج والتصوير والديكور والإنتاج.

يشار إلى أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم واسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن، وإخراج وسام المدني وإنتاج عوض ماهر ومحمد حراز.