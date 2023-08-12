بعد رحيل كين.. سون قائد توتنهام في الموسم الجديد

أعلن توتنهام الإنجليزي، أن لاعبه الكوري الجنوبي هيونج مين سون سيكون قائد الفريق في الموسم الجديد.

وأفادت التقارير، بأن أنجي بوستيكوجلو مدرب السبيرز قرر تقليد سون شارة قيادة الفريق وسيليه الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع الفريق ثم الوافد الجديد جيمس ماديسون.

وكان هاري كين قائد الفريق رحل إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني في ظل عدم معرفة موقف هوجو لوريس حارس الفريق والقائد الثاني من الاستمرار مع الفريق هذا الصيف.

وقد أنهى فريق توتنهام هوتسبير الموسم الماضي 2022-2023، بالتواجد في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 60 نقطة.