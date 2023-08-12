السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد رحيل كين.. سون قائد توتنهام في الموسم الجديد

سون
سون

أعلن توتنهام الإنجليزي، أن لاعبه الكوري الجنوبي هيونج مين سون سيكون قائد الفريق في الموسم الجديد.

وأفادت التقارير، بأن أنجي بوستيكوجلو مدرب السبيرز قرر تقليد سون شارة قيادة الفريق وسيليه الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع الفريق ثم الوافد الجديد جيمس ماديسون.

وكان هاري كين قائد الفريق رحل إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني في ظل عدم معرفة موقف هوجو لوريس حارس الفريق والقائد الثاني من الاستمرار مع الفريق هذا الصيف.

وقد أنهى فريق توتنهام هوتسبير الموسم الماضي 2022-2023، بالتواجد في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 60 نقطة.

 

 

سون هيونج مين سون توتنهام توتنهام الإنجليزي كين هاري كين

الأكثر قراءة

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

حبس المتسبب في مصرع عقيد وأمين شرطة بالطريق الصحراوي بالبحيرة أربعة أيام

عامل يقتل زوجته وينحر أعناق بناته الخمس بالهرم.. شقيق الضحية يفجر مفاجأة

البترول: التعاقد مع الكويت والسعودية لاستيراد الزيت للتكرير

لافتات الترويج للسياحة فى مصر تغزو ملاعب الدورى الإنجليزى

أول تعليق لمايكل سينكو بعد عرض الأزياء بالعلمين ويوجه رسالة شكر للمهرجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم