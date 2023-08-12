أرسنال يفتتح مشواره في البريميرليج بفوز صعب على نوتنجهام فوريست

تغلب أرسنال على نظيره نوتنجهام فوريست بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين عصر اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

الفوز حقق للجانرز أول ثلاث نقاط له في بداية مشواره بالبريميرليج، ليشارك مانشستر سيتي الصدارة بينما فشل نوتنجهام في حصد أي نقاط.

الشوط الأول

الضيوف فوريست كانوا البادئين بالخطورة في الدقيقة 11 بانفراد لجونسون الذي وضع الكرة بغرابة بجوار مرمى رامسدال.

وفي الدقيقة 26 تمكن نيكتياه من تسجيل الهدف الأول للجانرز، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة مارتنيلي بالكعب لتسكن شباك ترنر.

وأضاف بوكايو ساكا هدف أرسنال الثاني بالدقيقة 32، بتسديدة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن يمين ترنر.

الشوط الثاني

واصل أرسنال سيطرته وكانت أول الخطورة في الدقيقة 75 بتسديدة من ديكلان رايس خارج منطقة الجزاء تصدى لها ترنر.

وواصل ترنر التصدي لكرة رايس في الدقيقة 81، بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

وقلص النيجيري أيوني النتيجة لصالح نوتنجهام بتسديدة داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 82 في هجمة مرتدة بعد أسيست من إيلانجا.