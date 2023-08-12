السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يفتتح مشواره في البريميرليج بفوز صعب على نوتنجهام فوريست

ارسنال ونوتنجهام
ارسنال ونوتنجهام

تغلب أرسنال على نظيره نوتنجهام فوريست بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين عصر اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

 

الفوز حقق للجانرز أول ثلاث نقاط له في بداية مشواره بالبريميرليج، ليشارك مانشستر سيتي الصدارة بينما فشل نوتنجهام في حصد أي نقاط.

 

الشوط الأول

 

الضيوف فوريست كانوا البادئين بالخطورة في الدقيقة 11 بانفراد لجونسون الذي وضع الكرة بغرابة بجوار مرمى رامسدال.

 

وفي الدقيقة 26 تمكن نيكتياه من تسجيل الهدف الأول للجانرز، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة مارتنيلي بالكعب لتسكن شباك ترنر.

 

وأضاف بوكايو ساكا هدف أرسنال الثاني بالدقيقة 32، بتسديدة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن يمين ترنر.

 

الشوط الثاني

 

واصل أرسنال سيطرته وكانت أول الخطورة في الدقيقة 75 بتسديدة من ديكلان رايس خارج منطقة الجزاء تصدى لها ترنر.

 

وواصل ترنر التصدي لكرة رايس في الدقيقة 81، بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

 

وقلص النيجيري أيوني النتيجة لصالح نوتنجهام بتسديدة داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 82 في هجمة مرتدة بعد أسيست من إيلانجا.

 

 

 

 

 

ارسنال نوتنجهام فوريست الدورى الانجليزى البريميرليج نيكتياه

الأكثر قراءة

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

السائحون بالساحل الشمالي يثنون على مهرجان العلمين ويفكرون بالاستثمار بالمدينة

"راغب" من منجد كراسي إلى أكبر منتج للأعلاف والأسمدة في الوادي الجديد (صور)

غدًا.. الحكم على شخصين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

الأشد فتكًا ويسبب الوفاة.. أعراض متحور كورونا الجديد ومدى خطورته

أين ذهب ساجد زكريا ومروان صلاح بعد معايشة بايرن ميونخ الألمانى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم