"راغب" من منجد كراسي إلى أكبر منتج للأعلاف والأسمدة في الوادي الجديد (صور)

ابتكر شاب يدعى محمد راغب، من محافظة الوادي الجديد، حيلة جديدة تساعد في صناعة الأخشاب وصناعة أعلاف الحيوانات والأسمدة العضوية التي تساعد في تقوية الأراضي الزراعية وغذاء للمحاصيل الاستراتيجية التي تزرع في نطاق المحافظة.



بداية الشاب محمد راغب ابن قرية الراشدة بمحافظة الوادي الجديد، حينما اندلعت النيران في قريته لتأكل الأخضر واليابس في عام 2018 وكان يعمل وقتها في مجال التنجيد با ستخدام خام الكارينا الذي يصنع من خوص وأوراق جريد النخيل بعد تقطيعها.

فكر “راغب” في التخلص الآمن من المخلفات الزراعية التي كانت سبباً رئيسياً في اندلاع النيران بأنحاء القرية والتي تم السيطرة عليها بواسطة الطيران الحربي بعد انتقالها من مكان لآخر وبعد حجم الخسائر التي شهدها أهالي القرية جراء اندلاع النيران في مزارع النخيل وغيرها بسبب المخلفات الزراعية التي تكونت داخل المزارع دون نقلها إلى أماكن تجميعها للتخلص منها سواء بالحرق أو بالدفن.

قال راغب في حديثه لـ “الدستور”، إنه استطاع تحويل المخلفات الزراعية إلى أخشاب وأسمدة عضوية وأعلاف للحيوانات بعد فرمها جيداً بواسطة ماكينات فرم صممت لتلك المهمة لإنهاء هذه المعاناه التي كانت تؤرق الأهالي ليل نهار خوفاً من انتقال النيران إلى المنازل والبيوت بعد تنقلها من المزارع عن طريق الفئران والحيوانات الزاحفة.

وأوضح راغب، أنه استطاع أن يصنع أخشاب كونتر بعد إضافة بعض المواد إلى مفروم الجريد والمخلفات الزراعية وكذلك عمل أعلاف جافة للحيوانات بعد إضافة بعض المواد لمفروم النخيل وإدخالها ماكينات لتخرج على هيئة مكعبات صغيرة تساعد في تقليل استيراد بعض الأعلاف التي تتناولها الحيوانات، وكذلك صناعة الأسمدة العضوية التي تساهم بشكل كبير في مضاعفة حجم الإنتاج في الأراضي الزراعية.



وأشار إلى أنه بدأ في صناعة الكومبوست والبيتموس الذي يصنع لأول مرة في مصر والذي كان يتم استيراده من دولة الهند وكان يُصنع من قشرة ثمار جوز الهند، حيث استطاع أن يصنع خام البيتموس من مخلفات النخيل في محافظة الوادي الجديد، وبعد عدة أبحاث ودراسات أكد العلماء أن خام البيتموس هو الأفضل حتى الآن بعد صناعته من مخلفات الجريد والمخلفات الزراعية وإضافة بعض المواد العضوية، حيث تفوق على خام البيتموس المستورد من الخارج بعد تجربته في زراعة الشتلات والنباتات بطيئة النمو.

وأكد راغب، أن الإقبال على خام البيتموس يزداد يوما تلو الأخر حيث بدأ توزيعه في جميع أنحاء الجمهورية ويتجه الآن إلى تصديره خارج البلاد بعد الإقبال عليه من دولة الإمارات وغيرها من البلاد العربية والأوربية وأصبح من أكبر منتجي الأعلاف والأسمدة في الوادي الجديد.

