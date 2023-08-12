السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: "إيكواس" أجّلت اجتماعها العسكري بشأن النيجر

النيجر
النيجر

قررت مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس"، اليوم السبت، تعليق اجتماع عسكري رئيسي بشأن الأزمة في النيجر، بعد يوم من قولها إنها ستحشد قوة "احتياطية" في محاولتها إعادة رئيس النيجر محمد بازوم إلى السلطة، بعد الإطاحة به، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأجّلت المجموعة اجتماع رؤساء أركان "إيكواس"، إلى أجل غير مسمى "لأسباب فنية"، كان من المقرر أن يعقد اليوم في العاصمة الغانية أكرا. وأمس الجمعة، قال مسؤول بالحكومة النيجيرية، إن قادة أركان جيوش غرب إفريقيا سيجتمعون في غانا اليوم، لوضع خطط تدخل عسكري محتمل في النيجر.

تأييد قرارات "إيكواس" بشأن النيجر

جاء ذلك بعدما أمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بتفعيل قوة احتياط، وأعلن الاتحاد الإفريقي، تأييد قرارات "إيكواس" بشأن النيجر، فيما أعربت الحكومة البريطانية، عن ترحيبها بعزم أعضاء "إيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميًا.

ايكواس النيجر تؤجل اجتماعا عسكريا بشأن النيجر اجتماعا عسكريا قادة إيكواس القاهرة الإخبارية

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