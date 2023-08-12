السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يضم عثمان ديمبيلي حتى 2028

ديمبيلي
ديمبيلي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميًا اليوم السبت، ضم عثمان ديمبيلي قادمًا من برشلونة الإسباني، لمدة 5 سنوات مقبلة.

وأكد النادي عبر بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ 26 عامًا بعقد حتى عام 2028 حيث قدرت الصفقة بـ 50 مليون يورو وهو الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البارسا.

 

وقال ديمبيلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الفرنسي بعد توقيعه:“أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان ، وأنا متحمس للعب بألواني الجديدة، أتمنى أن أستمر في النمو هنا وأن أجعل كل عشاق النادي فخورين”.

ولعب ديمبيلي ضمن صفوف برشلونة منذ انضمامه من فريق بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ولعب 185 مباراة بقميص برشلونة منذ انضمامه لصفوف الفريق؛ وسجل 40 هدفًا وصنع 43 لزملائه في الفريق.

وسبق أن خطف نادي باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة السابق، في 2018 عن طريق كسر التعاقد ودفع الشرط الجزائي، والذي كانت قيمته آنذاك 222 مليون يورو.

 

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