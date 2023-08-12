السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يضم هاري كين حتى 2027

هاري كين
هاري كين

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا اليوم السبت، ضم هاري كين قادمًا من توتنهام الإنجليزي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ 30 عامًا بعقد يمتد حتى عام 2027 وسيرتدي القميص رقم 9.

وقال رئيس النادي هربت هاينز عن انضمام كين:“مرحبًا بكم في ميونيخ ، هاري كين! نحن سعداء جدًا بهذا الوافد الجديد الرائع، تطلب الانتقال المثابرة والعض والمثابرة  تحياتي لجميع المشاركين في هذه المفاوضات في بايرن ميونخ، كين لن يقوم بتعزيز بايرن ميونخ فحسب ، بل سيكون أيضًا مصدر قوة حقيقي للدوري الألماني بأكمله".

بينما علق كين وقال:"أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من بايرن ميونخ الآن،  بايرن هو أحد أكبر الأندية في العالم ، ولقد قلت دائمًا إنني أريد أن أتحرك وأثبت نفسي على أعلى مستوى في مسيرتي،  يتميز بايرن ميونخ بثقافته للفوز إنه شعور جيد للغاية أن أكون هنا".

 

وشارك كين في 49 مباراة بقميص توتنهام خلال الموسم الماضي 2022 سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 5 لزملائه في كل البطولات.

وبدأ هاري كين مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب فريق توتنهام، وصعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2009 قبل أن يصعد للفريق الأول في يناير 2011، وبعدها خرج في عدد من الإعارات لأندية لايتون أورينت وميلوال ونورويتش سيتي، وليستر سيتي التي انتهت في مايو 2013، واستقر هاري كين منذ ذلك التاريخ في توتنهام.

بايرن ميونخ بايرن كين هاري كين توتنهام

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