وزير الدفاع الروسي يتفقد تشكيلات القطب الشمالي

تفقد وزير الدفاع الروسي" سيرجي شويجو" التشكيلات التابعة للأسطول الشمالي بمنطقة القطب الشمالي المنعزلة.

ووفقا لما قالته وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليجرام، ونقلته وكالة رويترز أن مجموعة من السفن الحربية الروسية انطلقت في البحر لأداء مهام في منطقة القطب الشمالي بالمحيط المتجمد الشمالي.

ارتفاع احتياطى روسيا الدولى من الذهب والعملة الأجنبية لـ590 مليار دولار

وارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملة الأجنبية ليصل إلى نحو 590 مليار دولار، مطلع شهر أغسطس الحالي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، فقد ارتفعت احتياطيات البلاد بواقع 7.548 مليار دولار، لتبلغ في الأول من أغسطس الجاري 589.966 مليار دولار.

في حين صعد احتياطي الذهب خلال الشهر الماضي بنسبة 2.01 بالمئة إلى 145.783 مليار دولار.

وكانت احتياطيات روسيا الدولية، قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 18 فبراير 2022، لتبلغ حينها (643.2 مليار دولار)، وذلك قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في نفس الشهر.

وأعلن المركزي الروسي، أنّه سيتوقّف اعتبارًا من الخميس وحتى نهاية العام عن شراء العملات الأجنبية من الأسواق المحلّية، في خطوة ترمي للحجم تدهور العملة الوطنية بعدما بلغ الروبل أدنى سعر له مقابل اليورو والدولار منذ مارس 2022.

وقال المصرف إنه "اعتباراً من 10 أغسطس 2023 وحتى نهاية عام 2023، قرّر البنك المركزي التوقّف عن شراء العملات الأجنبية في السوق المحليّة من أجل الحدّ من تقلّبات الأسواق المالية".

كما سبق و أعلنت وكالة الإحصاءات الروسية "روستات" في تقييم أولي، أن إجمالي الناتج المحلي الروسي ارتفع بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023، في أول زيادة يتم تسجيلها منذ الربع الأول من عام 2022.