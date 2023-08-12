"رغم المسافة" تشعل أجواء حفل مسار إجبارى بالعلمين الجديدة

حقق الفريق الغنائي مسار إجباري نجاحا كبيرا بحفله المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي يشارك فيه المطرب الشاب مسلم والمطرب الشعبي رضا البحراوي.

وقدم الفريق الغنائي مسار إجباري عددا من الأغنيات الشهيرة له ومنها أغنية “رغم المسافة” التي تفاعل معها الجمهور وأشعلت الأجواء بمسرح العلمين أرينا.

وتقول أغنية رغم المسافة:

برغم المسافة اللي بينك وبيني

برغم الظروف حزن السنين اللي سابق حنيني مدوبني خوف

برغم المسافة اللي بينك وبيني

برغم الظروف حزن السنين اللي سابق حنيني مدوبني خوف

رغم السكات اللي ساكن كلامنا رعشة إيديك في لحظة سلامنا

رغم انهزامنا وانقسامنا هيفضل هوايا في عشقك يطوف

أكيد لو تقرب هتقدر تشوف



بقرب وأجيلك لكن قلبي خايف طريقنا يطول

تنطق عيوني وساكتة الشفايف وعايز أقول

بقرب وأجيلك لكن قلبي خايف طريقنا يطول

تنطق عيوني وساكتة الشفايف وعايز أقول

كام مرة باخد لقربك خطاوي كام مرة صوتك يعلي الغناوي

كل ما أجيلك وغامر وناوي أخاف تاني وارجع لقبل الوصول

وأقول بس حصبر يمكن أنول

ومهما نغيب وتاخدنا أيام وسنين

ما بين قلبك وقلبي غرام وحنين

وفين ما نروح ساكن إحساس في الروح

ولما تروح احلف اننا راجعين

وعبر الفريق الغنائي مسار إجباري عن سعادته بالتواجد في مدينة العلمين الجديدة للمشاركة في حفلات مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة.

وقال هاني الدقائق، مؤسس وأحد أعضاء الفريق موجها حديثه لجمهور الحفل: “مبسوطين إننا معاكم النهاردة وإنكم معانا”، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفل مسار إجبارى في العلمين الجديدة