كاتب صحفى: قبائل سيناء لها دور كبير فى التنمية والتصدى للإرهاب

كشف الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن جهود الدولة في تنمية سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك جهودًا كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتطهير سيناء من الإرهاب، وتنفيذ عملية تنموية شاملة في كل المجالات.

وأضاف أن قبائل سيناء لها دور كبير في التنمية والتصدي للإرهاب، موضحًا أن الدولة تكلفت أكثر من 700 مليار جنيه للتنمية في سيناء، خلال الـ9 سنوات الماضية.

وأشار إلى أن سيناء أرض بِكر للمشروعات الاقتصادية، إذ كانت رؤية الدولة المصرية دائمًا أن سيناء أمن قومي لمصر، فكانت تشغل بال القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.