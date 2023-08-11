مايكل سينكو لـ"القاهرة الإخبارية": العلمين الجديدة ستكون واجهة مصر السياحية

قال مايكل سينكو، مصمم الأزياء العالمي، إنه بالرغم من أنه قام بزيارة مصر خمس مرات متتالية، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي ذهب فيها إلى الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

العلمين الجديدة رائعة

وأكد مايكل سينكو، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد زيارته الأولى لمدينة العلمين يمكن القول إن هذه المدينة الجديدة سوف تكون الواجهة السياحية المصرية المستقبلية.

وأضاف في حديثه، أنه سعيد بأنه سوف يقوم بعرض تصميماته المختلفة على أرض مصر، كما أنه سعيد بأن هذا العرض الأول من الأزياء سيكون على أراضي مدينة العلمين الجديدة.

الأزياء المصرية التاريخية

وتابع: "دائمًا منبهر بتاريخ مصر القديمة، فمعظم مجموعاته من الأزياء تتأثر بالتاريخ المصري مثل الفن والآلهة والرموز المصرية واللغة الهيروغليفية".

واستطرد: "تصميم أحد الفساتين التي تحمل علامته قد يستغرق ثلاثة أشهر، لأن الأمر يعتمد بشكل كبير على التفاصيل والمزيد من العمل اليدوي".

مهام المصمم

وأشار إلى أن من مهام المصمم الجيد النظر إلى بعض الأمور عند تصميم زي ما لسيدة، حيث تتمثل تلك النقاط في جسد السيدة، المناسبة التي سيتم من أجلها تصميم الزي، حيث هذه العوامل من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نجاح الإطلالة.