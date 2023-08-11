محمد صلاح عن فانتازي الدوري الإنجليزي: أنا أكثر من يحقق النقاط كل موسم

تحدث المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عن لعبة “فانتازي بريميرليج”، مع انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وينطلق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، حيث يواجه مانشستر سيتي نظيره بيرنلي، على أن يواجه ليفربول نظيره تشيلسي، يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة الأولى.

وقال صلاح في فيديو نشره الحساب الرسمي لـ“فانتازي البريميرليج”، على موقع تويتر: "أنا ألعب لعبة الفانتازي".

وعند إخباره بأن سعره 12.5 مليون في اللعبة وأنه سعر مرتفع مرة أخرى، رد “مو” ضاحكًا: "مرة أخرى؟".

وأضاف: "هذا مكلف للغاية بالنسبة للناس لشرائي، لكنني أعلم أنني أحصد من أكبر عدد من النقاط في كل موسم، لذا فالأمر جيد".

وعند سؤاله عن سبب شراء الناس له دائمًا في اللعبة، رد قائلًا: "هذا لأنني أكثر من يحصد النقاط في كل موسم تقريبًا".

وعند سؤاله عن 3 لاعبين يختارهم دائما في فريقه، قال: "أنا، أليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد أو أندرو روبرتسون، هذا ليس لأنهم في ليفربول، لكن أليسون دائمًا في فريقي، وأناوب بين أرنولد وروبرتسون".

واستطرد ضاحكًا:" أنا أكثر من أسجل أهدافًا في تشكيلتي، وأكثر من أصنع أهدافًا، أنا أو دي بروين".

واختتم قائلًا: "أضع نفسي قائدًا للفريق دائمًا، طيلة الموسم".

وتعد لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي لعبة خاصة بالبريميرليج، يلعبها الملايين حول العالم، ويتحصلون على نقاط بحسب ما يقدمه اللاعبون الذين قاموا بشرائهم في المباريات، خلال كل جولة.

ويُتاح لكل لاعب في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، اختيار 15 لاعبًا بواقع 11 لاعبًا أساسيًا و4 لاعبين احتياط، بشرط ألا يتجاوز مجموع أسعارهم 100 مليون.

وجاء النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على رأس أغلى اللاعبين في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي للموسم الجديد، بل أصبح أغلى لاعب في تاريخ اللعبة، بمبلغ 14 مليونا، ليأتي خلفه محمد صلاح بسعر 12.5 مليون.