الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«القاهرة الإخبارية».. مايكل سينكو: عرض تصميماتى فى مصر أهم أحلامى

مايكل سينكو
مايكل سينكو

قال مايكل سينكو، مصمم الأزياء العالمي، إن الحضارة المصرية مصدر إلهام لمصممي الأزياء حول العالم، وعلق: "أحد أحلامي عرض تصميماتي في مصر".

تصميمات نجوم هوليوود

وأكد مصمم الأزياء العالمي، خلال حوار خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يصمم بعض الأزياء لنجوم هوليوود والأسماء الشهيرة، مشيرًا إلى أهمية التفكير في الأسواق العالمية، حيث إن دراسة الأسواق تعني التعرف على تفكير وأذواق السيدات في جميع أنحاء العالم.

وأشار "سينكو" إلى أن النساء لديهن ذوق مختلف تمامًا، وكل تصميم يركز على شخصية السيدة التي ترتديه، لتصبح فريدة من نوعها، ولكن يمكننا رؤية الفارق بين نجوم هوليوود والنجوم والأوروبيين، واختلافهم عن النجوم العرب، حيث إن هناك اختلافًا في الأذواق.

انفراد التصميم

وتابع: "دائمًا ما أكون حريصًا على وضع لمساتي الخاصة على تصميماتي، حيث يجب أن يتسم التصميم في النهاية بالتميز والانفراد".

واستطرد: "هناك مشروع جديد سوف يركز على مجموعات جاهزة من التصميمات، وأرغب  في تعزيز علامة "مايكل سينكو"، ودفعها إلى العالمية حتى تصل إلى الجميع".

مايكل سينكو القاهرة الإخبارية مصمم الأزياء العالمي مكانة مصر عالميا

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