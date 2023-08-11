رئيس نادي أسوان: لا نجبر أي لاعب على البقاء.. وقيدنا بلحاج في قائمة الفريق

كشف المستشار الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان، آخر كواليس تفعيل نادي الزمالك لبند شراء اللاعب المغربي أحمد بلحاج.

رئيس أسوان عن تفعيل بند بيع بلحاج: لا نتعامل مع الكلام الشفوي

وقال الشافعي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "حتى هذه اللحظة الزمالك لم يبلغنا برغبته في تفعيل بند شراء بلحاج، لذلك تم قيده في قائمة أسوان الأولية للموسم الجديد".

وأضاف: "المغربي مستمر مع أسوان الموسم المقبل، تم إرسال قائمة الفريق الأولية للاتحاد الكرة متضمنة اسم اللاعب".

يذكر أن أحمد بلحاج قد انتقال لنادي الزمالك على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الشتوي الماضي يناير 2023، حتى نهاية الموسم المنتهي، مع وضع بند في عقده يسمح للفارس الأبيض بشراء اللاعب المغربي مقابل دفع 11 مليون و400 ألف جنيه.

وأكمل رئيس أسوان: "نحن لا نتعامل مع أي عروض وهمية أو شفوية، أي نادي يريد التعاقد مع بلحاج أو محمد حمدي زكي أو غيرهم من لاعبية الفريق، عليهم معرفة الطرق الشرعية والرسمية".

وارتبط اسم المهاجم محمد حمدي زكي بالانتقال لنادي البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023.

وواصل: "لا مانع لدينا من رحيل أي لاعب يرفض البقاء مع أسوان، خلال منافسات دوري المحترفين للقسم الثاني الموسم المقبل، لن نجبر أحد على البقاء".

وأتم الشافعي قائلا: "لا بد أن يكون المقابل المادي مناسب لنادي أسوان، هذا شرطنا الوحيد للموافقة على رحيل أي لاعب".

الداخلية يطيح بأسوان من المشاهير لـ«محترفين القسم الثاني»

وتجدر الإشارة إلى أن نادي أسوان، قد عاد مجددا إلى دوري القسم الثاني بمسماها القديم "دوري المحترفين" بمسماها الجديد الموسم المقبل، عقب الهزيمة أمام فريق الداخلية، في الجولة الأخيرة من دوري الموسم المنتهي بنتيجة 4/2.

وكانت رابطة الأندية المحترفة، قد قررت مؤخرا بعد التنسيق مع اتحاد الكرة، تطبيق دوري المحترفين للقسم الثاني لأول مرة الموسم المقبل.