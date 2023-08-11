الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري نفسي: مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثيرات سلبية وتصدر أفكار خاطئة (فيديو)

التواصل الاجتماعي
التواصل الاجتماعي

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي يعد سلبياً ومصدر للأفكار التشاؤمية والمحبطة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، خاصة أننا نمر بفترة صعبة وتغيرات اقتصادية وسياسية تصدر أفكار خاطئة للشباب والأفراد.

- خسرنا بسبب "السوشيال ميديا" من الناحية المادية والنفسية

 

وأضاف "فرويز"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدراسات المصدرة من جامعة أوكسفورد حول عدم قيام مواقع التواصل الاجتماعي بتصدير الأفكار السلبية تلك من جهة خاصة بهم، لكن لدى المناطق العربية فهو مصدر أساسي للأفكار السلبية والأمراض، معقبًا: "خسرنا بسبب السوشيال ميديا من الناحية المادية والنفسية والاجتماعية".

ونوه استشاري الطب النفسي، بأن الشعور بالنقص والحرمان نتيجة عرض بعض الناس للأفكار وإن كانت كاذبة، فيصدر ذلك تأثيرا محبطا خاصة على الشخصيات العُصابية التي تتأثر بسهولة بمواقع التواصل الاجتماعي.

مواقع التواصل الاجتماعي تأثيرات سلبية تشاؤمية جمال فرويز الدكتور جمال فرويز جمال فرويز أستاذ الطب النفسي

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