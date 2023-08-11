الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط حشيش وسلاح بحوزة عنصر إجرامى فى المنوفية

حشيش
حشيش

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية).. بدائرة مركز شرطة السادات.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلوجرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض - مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية مديرية أمن المنوفية محافظة المنوفية المخدرة

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