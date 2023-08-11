ضبط حشيش وسلاح بحوزة عنصر إجرامى فى المنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية).. بدائرة مركز شرطة السادات.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلوجرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض - مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.