الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

دعاء الصباح اليوم الجمعة 11-8-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يعرض "الدستور" للقراء دعاء الصباح اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 الوارد في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح الاستعانة بها في قيام الليل لطلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية ومتاعب الدنيا والآخرة خلال الساعات الأخيرة من الليل.

دعاء الصباح اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023


اللهم إني أسألك في هذا الفجر أن ترزقني ما أريده وأحتاج إليه .. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجا وهمومي سعادة وضيقي فرجا وأرزقني يوما أفضل من أمسي.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

 

ربي أسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر.. ربي أسألك توفيقا وصحة ترافق خطاي وحياة مليئة بكل ما يرضيك ربي بشرني بما انتظره منك فأنت على كل شيء قدير.. اللهم ارح قلبي وهون علي واسقني صبرا واجعل كل ما دعوته لك سرا وجهرا تكتبه لي في الواقع قريبا يا رب العالمين.

 

اللهم ألهمني أن أطرقك بابك كلما غرقت.. وعلمني أن لا نجاة إلا بك ولا مفر منك إلا إليك .. رب اهدني إلى وجهتك أجعلها وجهتي في كل وقت وحين .. اللهم أقبلني في رحابك بذنوبي وخطاياي وبضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه .. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك اللهم تنهيدة فرح من كل شيء استصعبته فحدث بفضلك.


اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر بك ونثني عليك الخير كله.. ونترك من يكفر بك .. أستغفر الله.. أستغفر الله.. أستغفر الله .. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام .. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

 

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.. وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي .. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني عن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن اغتال من تحتي .. لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

 

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