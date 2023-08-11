"فيها حاجة حلوة".. عمر خيرت ينهى حفله بالعلمين الجديدة بمقطوعته الرائعة

أنهى الموسيقار العالمي عمر خيرت، حفله الموسيقي الضخم بمهرجان العملين الجديدة والذي أقامه بتواجد الآلاف من جمهوره وعدد كبير من المسئولين والضيوف من الدول العربية.

حفل عمر خيرت بالعلمين الجديدة

وعزف عمر خيرت في نهاية حفله المقطوعة الموسيقية الشهيرة «فيها حاجة حلوة» للمطربة ريهام عبدالحكيم والتي قدمتها في فيلم عسل أسود للنجم أحمد حلمي، وتفاعل الجمهور معها بشدة وسط عاصفة من التصفيق حتى قام عمر خيرت بتحية الجمهور وبفرقته الموسيقية.

وأشعل الموسيقار العالمي عمر خيرت، أجواء حفله بمهرجان العلمين الجديدة على أنغام أغنية «والله ما طلعت شمس ولا غربت» من أشعار الحسين بن منصور الحلاج التي قدمت كتتر لمسلسل «الخواجة عبد القادر» للنجم الكبير يحيى الفخراني وقدمها عمر خيرت بمصاحبة الكورال الخاص بالفرقة.

حفل عمر خيرت بالعلمين الجديدة

حفل عمر خيرت بالعلمين الجديدة