"زى ما هى حبها".. عمر خيرت يلهب حماس جمهوره بالعلمين الجديدة

واصل الموسيقار الكبير عمر خيرت إبداعه خلال حفله المقام حاليًا بمهرجان العلمين الجديدة، والذي يحضره عدد كبير من الجمهور والشخصيات العامة.

وخلال برنامجه الموسيقي قدم عمر خيرت عددًا كبيرًا من أروع مقطوعات الموسيقية، منها موسيقى "زي ما هي حبها" من فيلم مافيا، وأغنية "عارفة" للنجم الكبير علي الحجار، حيث أشعلت تلك المقطوعات حماس الجمهور بشكل كبير.

و"سلطن" خيرت جمهوره بعدد من المقطوعات الموسيقية المميزة حتى جاء دور مقطوعة "العرافة والعطور الساحرة" التي خطفت قلوب الجمهور بشكل كبير حين قدمه عمر خيرت وفرقته الموسيقية الضخمة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت فاصلًا من الإبهار بحفله الموسيقي الضخم المقام حاليًا بمهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين بحضور الآلاف من جمهوره، حيث امتلأت جنبات مسرح العلمين بالجمهور بعد نفاد كافة تذاكر الحفل خلال الأيام الماضية.

وأشعل الموسيقار العالمي عمر خيرت، أجواء حفله بمهرجان العلمين الجديدة على أنغام أغنية "والله ما طلعت شمس ولا غربت" من أشعار الحسين بن منصور الحلاج التي قدمت كتتر لمسلسل "الخواجة عبد القادر" للنجم الكبير يحيى الفخراني، وقدمها عمر خيرت بمصاحبة الكورال الخاص بالفرقة.