عمر خيرت ومهرجان العلمين وقناة الحياة.. احتلال كامل لتريند «X»

حقق حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت نجاحا كبيرا للغاية خلال دقائقه الأولى، وهو أحد أضخم حفلات مهرجان العلمين الجديدة المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة.

حفل عمر خيرت بالعلمين الجديدة

وخلال أول نصف ساعة من الحفل، احتل الموسيقار العالمي عمر خيرت صدارة التريند على تطبيق وموقع التدوينات القصيرة X “تويتر سابقا”، وجاء مهرجان العلمين في المركز الثاني، وشبكة تليفزيون الحياة في يالمركز الثالث، حيث تذيع الحفل على الهواء مباشرة.

وأشعل الموسيقار العالمي عمر خيرت، أجواء حفله بمهرجان العلمين الجديدة على أنغام أغنية «والله ما طلعت شمس ولا غربت» من أشعار الحسين بن منصور الحلاج التي قدمت كتتر لمسلسل «الخواجة عبد القادر» للنجم الكبير يحيى الفخراني وقدمها عمر خيرت بمصاحبة الكورال الخاص بالفرقة.

و«سلطن» خيرت جمهوره بعدد من المقطوعات الموسيقية المميزة حتى جاء دور مقطوعة «العرافة والعطور الساحرة» التي خطفت قلوب الجمهور بشكل كبير حين قدمه عمر خيرت وفرقته الموسيقية الضخمة وسط تفاعل كبير من الجمهور.