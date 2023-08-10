اعتماد 34 مدرسة جديدة بمحافظة الغربية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

صرح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم اعتماد 34 مدرسة جديدة في محافظة الغربية، من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار الخطة العامة لإدارة قياس الجودة بمديرية التربية والتعليم بالغربية للعام الدراسي 2022/2023.

وبهذا القرار، يصبح إجمالي عدد المدارس المعتمدة في المحافظة 273 مدرسة على مستوى الغربية، وتتنوع المدارس المعتمدة في الفئات التعليمية المختلفة، مما يعكس التركيز على تحسين جودة التعليم في مختلف المراحل التعليمية.

والمدارس التي تم اعتمادها خلال هذا العام:

1 - روضة الشهيد سعيد السيد أبو عزام - رياض أطفال - غرب طنطا.

2 - روضة مدرسة محمد عبد العزيز الشبشيني - رياض أطفال - غرب طنطا.

3 - روضة شيرابيل للتعليم الأساسي - رياض أطفال - السنطة.

4 - روضة الشهيد أحمد عبد الخالق الجعفري - رياض اطفال - السنطة.

5 - روضة محمد رياض أبو طه للتعليم الأساسي - رياض اطفال - بسيون.

6 - روضة عزبة العمارة للتعليم الأساسي - رياض اطفال - شرق طنطا.

7 - روضة العمه للتعليم الأساسي - رياض اطفال - قطور.

8 - روضة ابو بكر الصديق الابتدائية - رياض اطفال - شرق المحلة.

9 - مدرسة الشهيد سعدالله سويلم بأبشواي - رياض اطفال - قطور.

10 - روضة معاذ بن جبل الابتدائية - رياض اطفال - بسيون.

11 - روضة الحسين بنى على - رياض اطفال - شرق طنطا.

12 - مدرسة التحرير الرسمية لغات بسمنود - الابتدائية - سمنود.

13 - روضة مدرسة مجول الابتدائية - رياض أطفال - سمنود.

14 - روضة مصطفى كامل - رياض اطفال - سمنود.

15 - مدرسة الشهيد فؤاد النجار الرسمية للغات بأبو الغر - الابتدائية - كفر الزيات.

16 - روضة على بن أبي طالب - رياض الأطفال - كفر الزيات.

17 - مدرسة طه حسين الابتدائية - الابتدائية - سمنود.

18 - روضة خلفاء الليثي 1 - رياض اطفال - شرق المحلة.

19 - روضة المستشار زكي شرف ت 1 - رياض اطفال - السنطة.

20 - روضة احمد كامل الرسمية لغات - رياض اطفال - زفتى.

21 - روضة كفر حجازي الابتدائية المشتركة - رياض اطفال - غرب المحلة.

22 - روضة سعيد القدح بنواج - رياض أطفال - شرق طنطا.

23 - روضة الامام الشافعي الرسمية للغات - رياض اطفال - غرب طنطا.

24 - روضة مدرسة دفرة الرسمية للغات - رياض اطفال - شرق طنطا.

25 - مدرسة ابيار الرسمية للغات الابتدائية - الابتدائية - كفر الزيات.

26 - مدرسة طوخ مزيد الرسمية - الابتدائية - السنطة.

27 - روضة مدرسة كفر الزيات المشتركة بنين - رياض اطفال - كفر الزيات.

28 - روضة مدرسة الدكتور السعيد شاهين الرسمية للغات - رياض اطفال - زفتى.

29 - روضة مدرسة كفر المنصورة الابتدائية - رياض اطفال - غرب طنطا.

30 - روضة الشهيد محمد كمال الجندي للتعليم الأساسي - رياض اطفال - بسيون.

31 - روضة مدرسة المحلة الرسمية للغات - رياض اطفال - غرب المحلة.

32 - مدرسة سمنود السمية للغات - الإعدادية - سمنود.

33 - روضة الرسمية للغات - رياض اطفال - شرق المحلة.

34 - مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات - الإعدادية - كفر الزيات.



وقدم وكيل الوزارة شكره وتقديره للدكتور سراج الديب، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية، ولفريق العمل في إدارات الجودة بالإدارات التعليمية العشر، ولمديري الإدارات، ولمديري المدارس المعتمدة، على الجهود المبذولة في تحسين جودة التعليم وتطوير المدارس في المحافظة.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة التعليم ورفع مستوى المدارس في مصر، وتحقيق التطور والتقدم في المجال التعليمي، وضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة ومتطورة للطلاب.